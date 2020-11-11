Сегодня, 11 ноября, молдавская этно-рок-группа Zdob si Zdub опубликовала на своем YouTube-канале русскоязычную версию композиции «Омул Лилияк».
Для новой версии песни был перемонтирован оригинальный клип киевского режиссера Андрея Копоца, передает diez.md
«Группа Zdob si Zdub иногда издает свои самые удачные треки на русском языке. Так случилось и с песней “Омул Лилияк”. Через год после издания последнего альбома Bestiarium группа написала русский текст на эту песню, а также обновила музыку. В новой песне “Чудо Лилияк” неприкаянный лирический герой одиноко бродит в поисках друзей и любви. Авторы задаются вопросом “Кто он и откуда”. Это Человек Летучая Мышь (“liliac” буквально с румынского языка)», – отмечено в описании видео.