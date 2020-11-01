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"Яндекс" выяснил, какие фильмы и сериалы пользователи ждут больше всего

"Яндекс" выяснил, какие фильмы и сериалы пользователи ждут больше всего

"Яндекс" изучил поисковые запросы на тему кино и выяснил, какие фильмы и сериалы больше всего ждут пользователи.

Так, в число самых ожидаемых попали сериалы "Сваты" (7-й сезон), "Ведьмак" (2-й сезон), "Леди Баг и Супер-Кот" (4-й сезон), "Острые козырьки" (6-й сезон), "Очень странные дела" (4-й сезон), "Бумажный дом" (5-й сезон), "Метод" (2-й сезон), "Элита" (4-й сезон), а также фильмы "Форсаж 9" и "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

В списке фильмов, которые должны понравиться россиянам, оказались "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", "Гарри Поттер и тайная комната", "Остров проклятых", "После. Глава 2", "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Большой куш", "Мстители: Война бесконечности", "1+1", "Мстители: Финал", пишет ТАСС.

За последний год пользователей больше интересовали картины про любовь, Великую Отечественную войну, подростков, зомби, войну, космос, секс, вампиров, акул и эпидемию. Чаще всего россияне искали фильмографии с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным, а из зарубежных актеров - с Томом Харди, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.

А в список картин, про сюжет которых люди часто спрашивали, вошли "Текст", "Паразиты", "Джокер", "Однажды в Голливуде", "Союз спасения", "Холоп", "Лед 2", "Довод", "Дылда", "Облачный атлас". Также пользователям было интересно, кто сыграл Волан-де-Морта, Гарри Поттера, Джокера, Магомаева, Харли Квинн, Высоцкого, Дамблдора, Пеннивайза, Тора и Таноса.

Методика составления рейтинга
Топ фильмов, которые должны понравиться россиянам, составлен на основе персонального рейтинга фильмов. Он показывает, с какой вероятностью картина понравится конкретному зрителю. Например, одному человеку она может подходить на 90%, а другому - на 80%. Рейтинг рассчитывается исходя из того, какие фильмы человек ищет в "Яндексе" и какие оценки им ставит.
tass.ru
  • Сегодня, 07:31
  • DTV
  • Просмотров: 54
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