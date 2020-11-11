В воскресенье, 15 ноября, в 12:00 по всей республике состоится минута памяти жертв ДТП.
Инспекторы ГАИ остановят движение транспорта. В небо запустят белые и чёрные воздушные шары под звуковые сигналы автомобилей. Шаров будет 12 - именно столько людей погибло в Приднестровье в авариях с начала этого года, сообщает novostipmr.com, ссылаясь на пресс-службу МВД.
Как антирекламу по всей территории ПМР повезут на эвакуаторах пострадавшие в ДТП машины.
Госавтоинспекция рекомендует водителям в течение всего дня двигаться с включённым ближним светом фар. novostipmr.com