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Ровно в полдень 15 ноября в республике будет объявлена минута памяти жертв ДТП

Ровно в полдень 15 ноября в республике будет объявлена минута памяти жертв ДТП

В воскресенье, 15 ноября, в 12:00 по всей республике состоится минута памяти жертв ДТП.

Инспекторы ГАИ остановят движение транспорта. В небо запустят белые и чёрные воздушные шары под звуковые сигналы автомобилей. Шаров будет 12 - именно столько людей погибло в Приднестровье в авариях с начала этого года, сообщает novostipmr.com, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Как антирекламу по всей территории ПМР повезут на эвакуаторах пострадавшие в ДТП машины.

Госавтоинспекция рекомендует водителям в течение всего дня двигаться с включённым ближним светом фар.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:39
  • DTV
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