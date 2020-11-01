Порядка 14 000 граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, смогли принять участие в первом туре выборов президента в соседнем государстве. Они смогут отдать свой голос и во втором туре. Он пройдёт уже в это воскресенье.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР,требования Оперштаба к гражданам, пересекающим границу, остаются прежними:
– выезжая на голосование, приднестровцы должны будут представить на КПП документы, подтверждающие наличие гражданства Молдовы;
– по возвращении в ПМР на границе во внутреннем паспорте РМ будут проверять наличие штампа об участии в голосовании (его должны проставлять на избирательных участках в РМ). Тем, у кого не будет в удостоверении личности соответствующей отметки, будет оформлена эпидкарта с предписанием самоизоляции на две недели.
Учитывая крайне неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в сопредельной стране, находясь на её территории, Оперштаб настоятельно рекомендует обязательно соблюдать все меры предосторожности: избегать большого скопления людей, придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. mvdpmr.org