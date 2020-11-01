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Вадим Красносельский принял нового молдавского политпредставителя в переговорном процессе

Вадим Красносельский принял нового молдавского политпредставителя в переговорном процессе

На площадке Администрации Президента ПМР состоялась встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского и Ольги Чеботарь, которая назначена политическим представителем Молдовы в переговорном процессе. Встреча носила ознакомительный характер.

Ольга Чеботарь заняла кресло переговорщика четыре дня назад. Приветствуя собеседницу, Вадим Красносельский поздравил ее с назначением, назвав должность ответственной и непростой, и выразил надежду, что участие Ольги Чеботарь в переговорном процессе будет способствовать возобновлению и эффективному продолжению приднестровско-молдавского диалога, что в конечном итоге обеспечит комфортную и спокойную жизнь людей на обоих берегах Днестра, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили широкий спектр актуальных вопросов переговорной повестки, наметив пути дальнейшего взаимодействия. Детальная проработка всех аспектов продолжена на уровне МИД ПМР.
president.gospmr.org
  • Вчера, 18:22
  • DTV
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