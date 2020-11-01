Dnestr.TV

 
0

Украинцы все меньше доверяют сбережениям в гривне

Украинцы все меньше доверяют сбережениям в гривне

Более 40% украинцев предпочитают хранить сбережения в долларах, еще 21% - в евро, в гривне - всего 6%.
За год доверие к гривне в Украине упало вдвое, растет доверие к доллару, как к надежной валюте для хранения сбережений, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По их данным, в октябре 2020 года только 6% украинцев считают, что сбережения можно хранить в гривне.

Более всего доверием пользуется доллар - 42%, евро предпочитает 21% украинцев.

14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, 16% - не определились.

Опрос проводился с 8 по 18 октября среди 1801 респондентов, передает korrespondent.net.

Как говорят в Национальном банке, на падения курса гривны в 2020 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы, в частности пандемия коронавируса.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:26
  • DTV
  • Просмотров: 37
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна