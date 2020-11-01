Более 40% украинцев предпочитают хранить сбережения в долларах, еще 21% - в евро, в гривне - всего 6%. За год доверие к гривне в Украине упало вдвое, растет доверие к доллару, как к надежной валюте для хранения сбережений, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
По их данным, в октябре 2020 года только 6% украинцев считают, что сбережения можно хранить в гривне.
Более всего доверием пользуется доллар - 42%, евро предпочитает 21% украинцев.
14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, 16% - не определились.
Опрос проводился с 8 по 18 октября среди 1801 респондентов, передает korrespondent.net.
Как говорят в Национальном банке, на падения курса гривны в 2020 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы, в частности пандемия коронавируса. korrespondent.net