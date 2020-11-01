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Китай вывел на орбиту спутник мобильной связи

Китай вывел на орбиту спутник мобильной связи

При помощи спутников серии Tiantong 1 будет создана мобильная сеть. Она будет работать в Китае и соседних регионов, стран Африки и большей части акватории Тихого и Индийского океанов.

Китай при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3В (Великий поход-3B) произвел успешный запуск нового спутника мобильной связи Tiantong 1-02. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 13 ноября.

Запуск состоялся в 23:59 в четверг по местному времени с космодрома Сичан в бго-западной провинции Сычуань, передает korrespondent.net.

Спутник Tiantong 1-02 был разработан Китайской академией космических технологий. Аппарат будет соединен в сеть со спутником Tiantong 1-01, запуск которого состоялся в августе 2016 года, и спутником Tiantong 1-03, запуск которого запланирован на 2021 год.

Указано, что при помощи спутников серии Tiantong 1 будет создана мобильная сеть, оснащенная наземным оборудованием. Она позволит предоставлять качественные услуги мобильной связи, в том числе передачу голосовых и коротких сообщений и данных, на постоянной основе и при любых погодных условиях на территории КНР и соседних регионов, стран Африки и большей части акватории Тихого и Индийского океанов.

Напомним, на прошлой неделе Китай запустил в космос первый в мире тестовый спутник сети 6G. Экспериментальный аппарат был разработан компанией Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий и компанией Beijing MinoSpace Technology.

Ранее стало известно, что в Китае совершила первый полет новая частная ракета-носитель CERES-1, предназначенная для коммерческого использования. Она доставила один спутник на заданную орбиту.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:33
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