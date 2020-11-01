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Минфин РФ повысил минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

Минфин РФ повысил минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

Министерство финансов России повысило минимальные розничные цены на коньяк и игристые вина на 3%, а на водку — на 5,7%. Нововведение начнет действовать с 1 января 2021 года, следует из приказа Минфина на официальном портале правовой информации, передает kommersant.ru.

Новые минимальные цены:

0,5 л водки — 243 руб. ;

0,5 л коньяка — 446 руб. ;

0,75 л игристого вина — 169 руб.

Напомним, на фоне борьбы с пандемией коронавируса производители алкоголя просят правительство заморозить ставку акциза на их продукцию до конца 2022 года. В противном случае участники рынка угрожают ростом доли нелегальной продукции, на которую и так уже приходится 30%.
kommersant.ru
  • Сегодня, 16:37
  • DTV
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