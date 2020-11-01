Министерство финансов России повысило минимальные розничные цены на коньяк и игристые вина на 3%, а на водку — на 5,7%. Нововведение начнет действовать с 1 января 2021 года, следует из приказа Минфина на официальном портале правовой информации, передает kommersant.ru.
Новые минимальные цены:
0,5 л водки — 243 руб. ;
0,5 л коньяка — 446 руб. ;
0,75 л игристого вина — 169 руб.
Напомним, на фоне борьбы с пандемией коронавируса производители алкоголя просят правительство заморозить ставку акциза на их продукцию до конца 2022 года. В противном случае участники рынка угрожают ростом доли нелегальной продукции, на которую и так уже приходится 30%. kommersant.ru