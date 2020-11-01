В период с 6 по 12 ноября на территории республики зарегистрировано 172 заявления и сообщения о преступлениях. По 99 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два угона транспортных средств, один грабёж (раскрыт), 32 кражи (шесть из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (во всех случаях лица установлены), преступление в сфере экономики (лицо установлено), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Представителями ОВД разыскано четыре обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1354 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 15 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено пять таких водителей, г. Бендеры и Рыбницкого района – по три, Григориопольского района – 2, Дубоссарского и Каменского районов – по одному.
С 6 по 12 ноября на территории республики зарегистрировано восемь пожаров. Погибших нет. Травмы получил один человек. По одному пожару зарегистрировано в Тирасполе, Григориополе, на территории Слободзейского района (с. Карагаш), два пожара – в Рыбнице и Рыбницком районе, три пожара – в Бендерах. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 17 административных протоколов. mvdpmr.org