Диабет в Молдове становится все более распространенным. Согласно статистике, в 2019 году число заболевших увеличилось почти на десять процентов и достигло 120 тысяч.
Тяжелый недуг не щадит и детей. Диагноз "сахарный диабет первого типа" семилетней дочери Стеллы Фабиан поставили этим летом: "Очень тяжело каждый раз напоминать: "измерь", "надо поесть", "нужен укол". Ребенок сознательный, но болезнь сделала ее взрослее. Минимум два-три раза за ночь просыпаюсь, чтобы посмотреть, что с ней", передает publika.md
Мать девочки говорит, что уровень сахара в крови дочь измеряет не менее пяти раз в день. Раньше процесс был сложным, но теперь благодаря гликемическому датчику процедура упростилась: "На плече есть чип и, чтобы узнать уровень сахара, нужно просто поднести аппарат. Это можно сделать в любой момент. Ребенку, который ходит в школу, так намного удобнее. Наручный датчик необходимо менять каждые две недели".
Между тем, купить это устройство в нашей стране нельзя. Аппарат девочке передала Ассоциация молодых людей с диабетом. Организация смогла закупить 20 таких аппаратов: "В первую очередь сенсоры получили дети до десяти лет из сел. Главным образом те, которым их не предоставило государство", - говорит председатель Ассоциации молодых людей с диабетом Вероника Волкова.
Врачи рекомендуют измерять уровень сахара в крови каждые три месяца. В прошлом году в нашей стране 377 пациентов умерли в результате осложнений, вызванных диабетом. publika.md