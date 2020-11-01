Одновременно страна увеличила импорт продовольствия из Европейского Союза. При этом во внешнем обороте Украины выросла доля Китая, а доля России сократилась.
В первые семь месяцев 2021 года Украина увеличила объем сельскохозяйственного импорта из ЕС и при этом уменьшила объем поставок на европейский рынок сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствует обнародованный в пятницу, 13 ноября, отчет Еврокомиссии относительно торговли сельскохозяйственными товарами, передает korrespondent.net.
"За первые семь месяцев 2020 года 27 стран ЕС зарегистрировали большой прирост экспорта в Украину (+275 млн евро, +20,7%), в Нигерию и Норвегию... К странам, из которых импорт 27 стран ЕС значительно уменьшился, относятся Украина (-457 млн евро, -11,8%, вследствие падения импорта зерна, хотя импорт растительного масла и семян подсолнечника продолжал расти) и США (-451 млн евро, или 7 %)", - говорится в документе.
На рынке растительного масла и семян подсолнечника прямым конкурентом Украины выступает Российская Федерация, которая за этот же период увеличила объем торговли этими продуктами на 21%, обеспечив прирост импорта в ЕС в 167 млн евро.
По итогам первых семи месяцев 2020 года Украина входит в двадцатку важнейших импортеров и экспортеров сельскохозяйственной продукции в ЕС. Она занимает четвертое место по объему сельскохозяйственного экспорта в ЕС с показателем в 3 млрд 421 евро, уступая Великобритании, Бразилии и США, и находится на 14 позиции среди крупнейших импортеров европейской сельскохозяйственной продукции с показателем в 1 млрд 602 млн евро.
Тем временем, в украинском Госстате сообщили о росте доли Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг).
Так, по итогам девяти месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины составила 12,9% (10 854,7 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%.
По данным статистического ведомства, Россия находится на втором месте (7 409,8 млн долларов и 8,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.
Далее следуют Германия (6 067,8 млн долларов, 7,2%), Польша (5 620,1 млн долларов, 6,6%) и США (4 121,1 млн долларов, 4,9%).
Всего на страны ЕС приходится 40,7% внешнего оборота Украины.
По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 84 835,8 млн долларов.
За 9 месяцев экспорт товаров и услуг составил 42 196,1 млн долларов, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, импорт - 41 665,3 млн долларов, что на 15,5% меньше. Положительное сальдо составило 530,8 млн долларов (за 9 месяцев 2019 года отрицательное - 4 199,2 млн долларов).
Таким образом, Украина сохранила положительное сальдо внешнеторгового баланса, достигнутое кварталом ранее впервые за долгое время.
Ранее сообщалось, что Украина сократила экспорт зерна. За четыре месяца на зарубежные рынки было поставлено почти на 3 млн тонн меньше зерна, чем в аналогичный период прошлого года.
Напомним, что ранее Украина сократила торговлю со странами ЕС. Доля стран Евросоюза в украинском экспорте снизилась на 16%, а их импорт в Украину упал почти на 9%. korrespondent.net