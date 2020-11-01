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Украина сократила экспорт сельхозтоваров в ЕС

Украина сократила экспорт сельхозтоваров в ЕС

Одновременно страна увеличила импорт продовольствия из Европейского Союза. При этом во внешнем обороте Украины выросла доля Китая, а доля России сократилась.

В первые семь месяцев 2021 года Украина увеличила объем сельскохозяйственного импорта из ЕС и при этом уменьшила объем поставок на европейский рынок сельскохозяйственной продукции. Об этом свидетельствует обнародованный в пятницу, 13 ноября, отчет Еврокомиссии относительно торговли сельскохозяйственными товарами, передает korrespondent.net.


"За первые семь месяцев 2020 года 27 стран ЕС зарегистрировали большой прирост экспорта в Украину (+275 млн евро, +20,7%), в Нигерию и Норвегию... К странам, из которых импорт 27 стран ЕС значительно уменьшился, относятся Украина (-457 млн ​​евро, -11,8%, вследствие падения импорта зерна, хотя импорт растительного масла и семян подсолнечника продолжал расти) и США (-451 млн евро, или 7 %)", - говорится в документе.

На рынке растительного масла и семян подсолнечника прямым конкурентом Украины выступает Российская Федерация, которая за этот же период увеличила объем торговли этими продуктами на 21%, обеспечив прирост импорта в ЕС в 167 млн ​​евро.

По итогам первых семи месяцев 2020 года Украина входит в двадцатку важнейших импортеров и экспортеров сельскохозяйственной продукции в ЕС. Она занимает четвертое место по объему сельскохозяйственного экспорта в ЕС с показателем в 3 млрд 421 евро, уступая Великобритании, Бразилии и США, и находится на 14 позиции среди крупнейших импортеров европейской сельскохозяйственной продукции с показателем в 1 млрд 602 млн евро.

Тем временем, в украинском Госстате сообщили о росте доли Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг).

Так, по итогам девяти месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины составила 12,9% (10 854,7 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%.

По данным статистического ведомства, Россия находится на втором месте (7 409,8 млн долларов и 8,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (6 067,8 млн долларов, 7,2%), Польша (5 620,1 млн долларов, 6,6%) и США (4 121,1 млн долларов, 4,9%).

Всего на страны ЕС приходится 40,7% внешнего оборота Украины.

По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 84 835,8 млн долларов.

За 9 месяцев экспорт товаров и услуг составил 42 196,1 млн долларов, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, импорт - 41 665,3 млн долларов, что на 15,5% меньше. Положительное сальдо составило 530,8 млн долларов (за 9 месяцев 2019 года отрицательное - 4 199,2 млн долларов).

Таким образом, Украина сохранила положительное сальдо внешнеторгового баланса, достигнутое кварталом ранее впервые за долгое время.

Украина сократила экспорт сельхозтоваров в ЕС

Украина сократила экспорт сельхозтоваров в ЕС

Ранее сообщалось, что Украина сократила экспорт зерна. За четыре месяца на зарубежные рынки было поставлено почти на 3 млн тонн меньше зерна, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, что ранее Украина сократила торговлю со странами ЕС. Доля стран Евросоюза в украинском экспорте снизилась на 16%, а их импорт в Украину упал почти на 9%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:12
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