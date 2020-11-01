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Минфин указал на основные нарушения закона со стороны налогоплательщиков

Минфин указал на основные нарушения закона со стороны налогоплательщиков

Министерство финансов опубликовало список наиболее часто встречающихся нарушений закона со стороны налогоплательщиков. Ведомство проанализировало их действия за 9 месяцев этого года.

Так, например, указывается на несвоевременное предоставление финансовой и налоговой отчетности или вообще её отсутствие. Также среди нарушений – нарушение срока подачи уведомления о создании (закрытии, изменении данных) структурного подразделения, уплата налога в более поздний срок, незаконная предпринимательская деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и ряд других, сообщает novostipmr.com.

Минфин не только указывает на недочёты, но и предлагает способы их устранения и дальнейшего предотвращения. На сайте ведомства можно более подробно ознакомиться с этой информацией.

Отметим, что в декабре территориальные налоговые органы проведут семинары для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специалисты расскажут о применении налогового и иного, в пределах компетенции налоговых органов, законадательства ПМР.

Семинары будут проходить дистанционно на платформе Zoom. Получить ссылку для входа в конференцию можно будет на сайте Министерства финансов ПМР в день её проведения.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:19
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