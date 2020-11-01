Министерство финансов опубликовало список наиболее часто встречающихся нарушений закона со стороны налогоплательщиков. Ведомство проанализировало их действия за 9 месяцев этого года.
Так, например, указывается на несвоевременное предоставление финансовой и налоговой отчетности или вообще её отсутствие. Также среди нарушений – нарушение срока подачи уведомления о создании (закрытии, изменении данных) структурного подразделения, уплата налога в более поздний срок, незаконная предпринимательская деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и ряд других, сообщает novostipmr.com.
Минфин не только указывает на недочёты, но и предлагает способы их устранения и дальнейшего предотвращения. На сайте ведомства можно более подробно ознакомиться с этой информацией.
Отметим, что в декабре территориальные налоговые органы проведут семинары для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Специалисты расскажут о применении налогового и иного, в пределах компетенции налоговых органов, законадательства ПМР.
Семинары будут проходить дистанционно на платформе Zoom. Получить ссылку для входа в конференцию можно будет на сайте Министерства финансов ПМР в день её проведения. novostipmr.com