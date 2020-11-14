Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни.
"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", - сказал собеседник агентства, передает ria.ru
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Еще в школьные годы увлекся театром, но попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной. Вернувшись в Ереван, работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.
С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване, затем перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, где запомнился ролями в спектаклях "Снимается кино", "Мольер", "Дым отечества".