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Уровень инфляции в республике

Уровень инфляции в республике

Инфляция за десять месяцев 2020 года в Приднестровской Молдавской Республике составила один процент. Наибольшая доля инфляционного процесса приходится на повышение тарифов на услуги, которые за отчетный период текущего года подорожали почти на два процента. Продовольственные товары стали дороже на полтора процента, а непродовольственные товары – даже слегка подешевели.

Исходя из отчетности Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, индексы потребительских цен в октябре 2020 года составили:

Уровень инфляции в республике

Уровень инфляции в республике

Уровень инфляции в республике

Уровень инфляции в республике

В республике основной вклад в октябрьскую инфляцию внесло повышение цен на продовольственные товары. Темпы роста цен по данной группе совпадают с уровнем прошлого года. В разрезе номенклатурных групп удорожание в большей степени затронуло плодоовощную продукцию.

  • Вчера, 18:57
  • DTV
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