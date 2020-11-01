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Игорь Додон и Ион Чебан устроили в Кишиневе субботник по высадке деревьев
Президент Молдовы и генпримар молдавской столицы принял участие в четвертой акции по посадке деревьев в рамках кампании по озеленению территории Кишинева
Сегодня Игорь Додон вместе с мэром Кишинева Ионом Чебаном и жителями столицы принял участие в четвертой акции по посадке деревьев в рамках кампании по озеленению территории Кишинева.
В зеленой зоне сектора Ботаника посажено около 1000 саженцев клена, липы, ясеня, березы. Акция прошла на пересечении проспекта Дачия и Мунчештской улицы. Всего в Кишиневе высажено около 5000 деревьев.
Посадка деревьев - дело благородное. Посадив дерево, мы вносим свой вклад в создание здорового общества, в котором каждый может процветать.
Мы не останавливаемся на достигнутом и намерены продолжать это каждый год, поскольку считаем очень нужным для родной земли делом.
kp.md
- Вчера, 19:21
- DTV
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