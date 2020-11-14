Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому. Об этом сообщает lenta.ru ссылаясь на Telegram-канал Mash в субботу, 14 ноября.
По предварительной информации, у комика диагностировали интоксикацию. Как сообщает 78.ru, в настоящее время шоумен находится в реанимации больницы № 40 в Сестрорецке, Курортного района Петербурга. По данным «Фонтанки», это медицинское учреждение принимает пациентов с коронавирусом.
При этом врачи пока не могут поставить окончательный диагноз шоумену, утверждает «Комсомольская правда». Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что у артиста отрицательные тесты на коронавирус и что речь о проблемах с сердцем не идет.
Ургант подтвердил госпитализацию Иван Ургант подтвердил ТАСС госпитализацию коллеги. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — сообщил ведущий.
По данным СМИ, в Петербург Хрусталев приехал по личным делам — встретиться с родственниками. Незадолго до госпитализации артист чувствовал себя хорошо и не имел жалоб на здоровье. Starhit сообщил, что окружение Хрусталева пока не комментирует его состояние: пресс-агент отказывается от общения, а супруга и друзья не отвечают на звонки. lenta.ru