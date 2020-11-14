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Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД

Путин заявил о росте угрозы безопасности после выхода США из ДРСМД

Риски по безопасности сильно возросли после выхода США из ДРСМД, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Риски и угрозы существенно возросли после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал он в своей речи на Восточноазиатском саммите, передает ria.ru

Он подчеркнул, что Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества, упрочения стабильности в АТР, в том числе это касается и военно-политической области.

"Стремясь стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться наши американские партнеры", - добавил Путин.

ria.ru
  • Вчера, 19:39
  • DTV
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