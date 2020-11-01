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Ветераны и политики контролируют авто на пункте пропуска Варница-Бендеры

Ветераны и политики контролируют авто на пункте пропуска Варница-Бендеры

Ветераны войны, бывшие комбатанты, а также политики находятся на контрольном посту Варница-Бендеры. Они пытаются отслеживать, нет ли организованной доставки избирателей к участкам в Варнице.

Лица, осуществляющие контроль, отмечают регистрационные номера автомобилей, проезжающих через пост, чтобы убедиться, что машины не проезжали два или три раза, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

«Я здесь, чтобы убедиться, что на выборах нет фальсификаций. Пока у нас нет причин перекрывать дорогу и мы надеемся, что их не будет», - заявил журналистам депутат ПДС Игорь Гросу.

«Мы хотим выяснить, есть ли незаконные рейсы. Подозреваем, что людей привозят организованно. У нас нет других способов контроля, кроме как записывать номера машин. Я ветеран войны, приехал сюда из другого населенного пункта, с семи утра я уже зарегистрировал сотню машин», - отметил ветеран.

Напомним, что в первом туре президентских выборов 1 ноября десятки людей вышли на улицы и заблокировали доступ транспортных средств, следующих из Бендер. На месте происшествия пришлось вмешаться полиции.

Point.md
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
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