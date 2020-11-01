Dnestr.TV

 
0

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на самоизоляции из-за заражения коронавирусом, записал видеообращение к украинцам. Темами его выступления стали COVID-19, карантинные меры, выборы в США и ситуация в Донбассе.

В обращении к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик президент перешел на русский язык и заверил, что Украины открыта для них, передает kommersant.ru

«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова»,— сказал господин Зеленский.

По его словам, доказательством позиции Киева по отношению к жителям Донбасса является строительство новых контрольных пунктов въезда–выезда (КПВВ) на линии разграничения, а также восстановление инфраструктуры и дорог. «Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех значениях этого слова. Уверен, вы это видите и знаете, но и сделаете, что самое главное, свои выводы»,— добавил президент.

Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в скорейшем завершении конфликта в регионе. «Война обязательно завершится, и нам никакие КПВВ не будут нужны. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю это, то имею в виду не только КПВВ, а про это, которое длится седьмой год. А иначе, как оно, это назвать невозможно»,— добавил он.

Напомним, последние переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вновь не принесли результатов. 11 ноября сторонам не удалось согласовать ни один из вариантов «дорожной карты» по достижению мира в регионе. В ОБСЕ обещали в скором времени представить «усредненный документ» с позициями как Киева, так и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

kommersant.ru
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • На Кучурганском водохранилище пограничники демонтировал ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • На Кучурганском водохранилище пограничники демонтировал ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна