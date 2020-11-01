Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся на самоизоляции из-за заражения коронавирусом, записал видеообращение к украинцам. Темами его выступления стали COVID-19, карантинные меры, выборы в США и ситуация в Донбассе.
В обращении к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик президент перешел на русский язык и заверил, что Украины открыта для них, передает kommersant.ru
«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на оккупированных территориях. Вы видите сами все: Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова»,— сказал господин Зеленский.
По его словам, доказательством позиции Киева по отношению к жителям Донбасса является строительство новых контрольных пунктов въезда–выезда (КПВВ) на линии разграничения, а также восстановление инфраструктуры и дорог. «Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех значениях этого слова. Уверен, вы это видите и знаете, но и сделаете, что самое главное, свои выводы»,— добавил президент.
Владимир Зеленский в очередной раз выразил уверенность в скорейшем завершении конфликта в регионе. «Война обязательно завершится, и нам никакие КПВВ не будут нужны. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю это, то имею в виду не только КПВВ, а про это, которое длится седьмой год. А иначе, как оно, это назвать невозможно»,— добавил он.
Напомним, последние переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе вновь не принесли результатов. 11 ноября сторонам не удалось согласовать ни один из вариантов «дорожной карты» по достижению мира в регионе. В ОБСЕ обещали в скором времени представить «усредненный документ» с позициями как Киева, так и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.