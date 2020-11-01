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Депутаты ПСРМ Паскару и Фуркулицэ приехали в Варницу

Депутаты ПСРМ Паскару и Фуркулицэ приехали в Варницу

Депутаты-социалисты Корнелиу Фуркулицэ и Николае Паскару прибыли в Варницу для наблюдения за ходом голосования.

«Мы приехали для мониторинга. Вошли только во двор, на избирательный участок не заходили. Поедем и на другие участки, чтобы посмотреть, как проходит процесс голосования», - сказал Фуркулицэ, сообщает point.md deschide.md

Отметим, что ранее депутаты ПДС сообщали о нескольких случаях возможной организованной транспортировки избирателей.

В Варнице были открыты четыре избирательных участка для избирателей из приднестровского региона.

Point.md
  • Сегодня, 10:38
  • DTV
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