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На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

На острове была переправа с одного берега Днепра на другой, которая имела высокую важность для кочевых племен.На острове Хортица нашли захоронение возрастом около 2,5 тысячи лет, пишет Радио Свобода. Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, не разграбленного скифского захоронения на острове, сообщает Национальный заповедник Хортица.

В катакомбе, глубина которой составляет около трех метров, похоронен 40-летний мужчина. Покойный имел высокий рост для своего времени - около 180 сантиметров, а также хорошие зубы, что говорит о его хорошем питании.

Руководитель археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы НЗ Хортица Дмитрий Никоненко отмечает, что все кости сохранились, а значит можно сделать большое число анализов. Он назвал это очень большой удачей с научной точки зрения, сообщает korrespondent.net.

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"Погребение находится в катакомбе, то есть это не обычная яма, а такое импровизированное подземное здание. Одна из версий, которые ученые высказывают, что скифские катакомбы - это как раз воспроизведения здания в жилье, то есть кибитки, но подземной. У него был колчан со стрелами, это указывает, что он был воином", - рассказал Никоненко.

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

Такое захоронение говорит о том, что во в те времена на Хортице скифы жили в большом количестве. На острове была переправа с одного берега Днепра на другой, которая имела высокую важность для кочевых племен.

"И люди, которые здесь жили, как раз контролировали и обеспечивали переправы племен с одной стороны на другую. То есть Хортица в это время была очень важным стратегическим местом", - рассказал ученый.

Захоронение воина также сопровождалось жертвенной пищей, рядом с которой лежал железный нож с костяной рукояткой. Обнаруженный рядом с телом колчан был сделан из кожи и украшен железом. Сколько стрел было в нем, пока неизвестно. Точное количество должны установить археологи во время дальнейшей расчистки захоронения.

Вход в катакомбу, в которой был похоронен скиф, был построен из множества камней (отдельные камни достигают 200 килограммов, и их очень много). Это, по мнению историков, свидетельствует о незаурядном статусе мужчины в скифском обществе.

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

На Хортице нашли целую гробницу скифского воина

Ранее в Городнице Житомирской области, где в конце августа нашли уникальный тысячелетний клад с 38 сребрениками, археологи обнаружили неизвестное городище времен Руси.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:45
  • DTV
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