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Создана крупнейшая в мире зона свободной торговли

Создана крупнейшая в мире зона свободной торговли

Суммарное население этих стран, на которые приходится треть мировой экономики, - 2,2 миллиарда человек.
Китай, Австралия, Япония и еще 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона сформировали крупнейшую в мире зону свободной торговли, пишет РБК 15 ноября.

Соглашение подписали в ходе онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Речь идет о соглашении о создании зоны свободной торговли под названием Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), передает korrespondent.net.

Для свободной торговли объединились следующие страны: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Суммарное население этих стран, на которые приходится 29 процентов мировой экономики, - 2,2 миллиарда человек, совокупный ВВП - 26,2 триллиона долларов. Это чуть меньше, чем доля Евросоюза (33 процента), но эксперты уверены, что показатель зоны в ближайшее время вырастет.

В рамках соглашения будут действовать сниженные торговые пошлины, будут укреплены цепочки поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизированы новые правила электронной торговли.

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Это первый договор о свободной торговле Японии с Китаем и Южной Кореей одновременно, отмечает Nikkei.

Переговоры о ВРЭП велись с 2013 года. В переговорах также участвовала Индия, однако в прошлом году она вышла из обсуждения.

Эксперты отмечают, что заключение соглашения в Ханое на фоне торговой войны с США - большой успех коммунистического руководства в Пекине. Они прогнозируют, что этот договор усилит экономическую интеграцию азиатско-тихоокеанского региона и противодействие протекционистским тенденциям.

Reuters пишет, что заключение ВРЭП - это "еще один удар" по Транстихоокеанскому партнерству, которое продвигал президент США Барак Обама. Подписанный 2016 году пакт предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее эксперты сообщали, что Китай станет единственной страной, которая закончит 2020 год с положительной экономикой. Об этом подробно в материале Запад погружается в хаос, а Китай процветает.
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:31
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