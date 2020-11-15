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Назван главный цвет 2021 года

Назван главный цвет 2021 года

Название цвета переводится как "кучевые облака". В природе это явление указывает на теплую ясную погоду.
Главным цветом 2021 года назвали Y354 Кумулус - спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на пресс-релиз компании Tikkurila 15 ноября.

Название цвета переводится как "кучевые облака", говорится в материале. Как кучевые облака в природе указывают на теплую ясную погоду, так и цвет Y354 Кумулус наполняет энергией и придает сил для новых свершений. В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.

Назван главный цвет 2021 года
Главный цвет 2021 года

"Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках", - говорится в обращении компании.

Подобный проект по определению цветовых трендов она ведет с 2016 года.

Голландский лакокрасочный бренд Dulux в качестве цвета грядущего года выбрал землисто-бежевый оттенок Brave Ground (плодородная почва).

Как заявили в компании, цвет даст людям возможность создавать пространства, где они смогут расслабиться и перезарядиться, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.
Lenta.Ru
  • Сегодня, 13:24
  • DTV
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