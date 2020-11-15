Название цвета переводится как "кучевые облака". В природе это явление указывает на теплую ясную погоду. Главным цветом 2021 года назвали Y354 Кумулус - спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на пресс-релиз компании Tikkurila 15 ноября.
Название цвета переводится как "кучевые облака", говорится в материале. Как кучевые облака в природе указывают на теплую ясную погоду, так и цвет Y354 Кумулус наполняет энергией и придает сил для новых свершений. В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.
Главный цвет 2021 года
"Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках", - говорится в обращении компании.
Подобный проект по определению цветовых трендов она ведет с 2016 года.
Голландский лакокрасочный бренд Dulux в качестве цвета грядущего года выбрал землисто-бежевый оттенок Brave Ground (плодородная почва).
Как заявили в компании, цвет даст людям возможность создавать пространства, где они смогут расслабиться и перезарядиться, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Lenta.Ru