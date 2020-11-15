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В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине

В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине

Депутат Рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук жестко осудил действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц.

Пресс-релиз выступления политика размещен на сайте партии, передает ria.ru

Ранее украинский кабмин предложил Верховной раде разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять (интернировать) россиян, которых СБУ считает "угрожающими национальной безопасности", и определить порядок их содержания, а также военнопленных. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

"Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения. Украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. И отправка мирных граждан в "концлагеря" находится далеко за этой чертой", — заявил Медведчук.

Политик выразил мнение, что создание подобных "лагерей смерти" вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к "расправе" над неугодными.

Также Медведчук считает, что за этим законопроектом стоит желание удержаться у власти любой ценой.

ria.ru
  • Сегодня, 17:13
  • DTV
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