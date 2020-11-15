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Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли

Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли

Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство финансов Китая.

Церемония подписания состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который в этом году проходит в видеоформате, сообщает ria.ru.

Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. На их долю приходится практически треть населения мира, ВВП и мировой торговли.

Подписание документа, по мнению участников соглашения, будет стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии.
"Дальнейшее ускорение процесса либерализации торговли будет еще больше содействовать экономическому процветанию региона", — говорится в заявлении.

Работа над созданием ВРЭП велась с 2012 года, за это время состоялось более 30 раундов переговоров.
ria.ru
  • Сегодня, 17:33
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