Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство финансов Китая.
Церемония подписания состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который в этом году проходит в видеоформате, сообщает ria.ru.
Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. На их долю приходится практически треть населения мира, ВВП и мировой торговли.
Подписание документа, по мнению участников соглашения, будет стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии. "Дальнейшее ускорение процесса либерализации торговли будет еще больше содействовать экономическому процветанию региона", — говорится в заявлении.
Работа над созданием ВРЭП велась с 2012 года, за это время состоялось более 30 раундов переговоров. ria.ru