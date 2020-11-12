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Популярный сервис Google из бесплатного станет платным навсегда

Популярный сервис Google из бесплатного станет платным навсегда

Компания Google объявила, что с 1 июня 2021 года из сервиса Google Photos пропадёт возможность хранить неограниченное количество снимков в сжатом виде — занимаемый фотографиями объём будет учитываться в общий лимит Google Drive (бесплатно — 15 ГБ). Об этом написал сайт The Verge.

Согласно новым правилам сервиса будет учитываться только размер фотографий, загруженных после 1 июня 2021 года, то есть уже загруженные к этому моменту библиотеки снимков не пострадают. Не коснутся изменения и пользователей смартфонов Google Pixel, для которых хранение сжатых фото останется бесплатным, передает 1prime.ru.

Напомним, что с 2015 года сервис Google Photos позволял хранить неограниченное количество фотографий в облаке, но в так называемом "высоком качестве" — в перекодированном виде, который не сильно ухудшает качество снимков, но значительно сокращает их размер. В настройках можно отключить сжатие, но фото в полном размере и разрешении занимают место в облачном хранилище.
1prime.ru
  • Сегодня, 17:58
  • DTV
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