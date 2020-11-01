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Санду побеждает на выборах президента Молдавии после подсчета более 99% протоколов

Санду побеждает на выборах президента Молдавии после подсчета более 99% протоколов

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, у ее соперника Игоря Додона - 43,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на понедельник на сайте ЦИК.

Согласно последней информации, Санду поддержали свыше 910 тыс. граждан Молдавии, Додона - более 689 тыс., передает ТАСС

Центризбиркому остается лишь обработать протоколы примерно с 20 зарубежных участков. Все бюллетени внутри страны подсчитаны. По сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдавии.

В республике 15 ноября прошел второй тур президентских выборов, в котором приняли участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон. Голосование завершилось в 21:00 по местному времени (22:00 мск), время работы участков за рубежом зависит от страны пребывания. Согласно последним данным ЦИК, явка составила 52,76%.
tass.ru
  • Сегодня, 05:09
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