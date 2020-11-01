Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к Международной космической станции c мыса Канаверал во Флориде. Президент США Дональд Трамп заявил о своей роли в успешном запуске корабля Crew Dragon с экипажем на борту к Международной космической станции (МКС). Об этом американский лидер написал в Twitter.
"Великолепный запуск! NASA было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас агентство снова "горяченькое", самый продвинутый космический центр в мире, далеко впереди всех!" - написал Трамп, сделав репост трансляции запуска корабля, передает korrespondent.net.
Изначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был запланирован на 14 ноября, но его перенесли из-за погодных условий на 19.27 EST.
Известно, что возобновление США самостоятельных пилотируемых полетов произошло при президенте Трампе. Однако NASA заключило контракт с частной компанией SpaceX, создавшей Crew Dragon, еще в 2014 году, когда страной руководил демократ Барак Обама. По контракту с NASA пилотируемый аппарат Starliner создает компания Boeing. Его первый пилотируемый полет ожидается в 2021 году.
Напомним, корабль Crew Dragon с экипажем на борту стартовал к Международной космической станции (МКС) с первым рабочим полетом. korrespondent.net