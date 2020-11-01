Глава государства выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами во время президентства Майи Санду.
Президент Владимир Зеленский поздравил лидера президентской гонки в Молдове Майю Санду с победой на выборах. По последним данным в стране уже обработали 99% голосов. Об этом Зеленский написал в понедельник, 16 ноября, в Twitter, передает korrespondent.net.
Украинский президент отметил, что ожидает дальнейшего укрепление отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".
"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове", - написал Зеленский.
Накануне Центральная избирательная комиссия Молдовы обнародовала предварительные результаты второго тура президентских выборов. Побеждает бывший премьер-министр Майя Санду.
Первый тур президентских выборов в стране состоялся 2 ноября. Тогда Санду набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61%.
Игорь Додон занял президентский пост в 2016 году. В ходе предвыборной кампании он сделал ставку на необходимости сближения с Россией. В свою очередь Майя Санду считает необходимым восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом (ЕС). На предыдущих выборах в 2016 году Санду проиграла Додону во втором туре. korrespondent.net