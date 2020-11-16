Dnestr.TV

 
0

Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии, а также заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде

Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии, а также заявил, что будет оспаривать результаты выборов в суде

Он также призвал своих сторонников не выходить на акции протеста
Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник, сообщает ТАСС.

"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим", - сказал Додон. При этом он отметил, что его избирательный штаб зафиксировал множество нарушений на выборах.

Он также призвал своих сторонников сохранять спокойствие после победы на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Хочу обратиться к тем, кто меня продержал. Уважаемые сограждане, практически половина избирателей поддержала мою кандидатуру на посту президента. Я призываю вас к спокойствию, категорически никаких протестов и дестабилизации. Я вам скажу, если надо будет выйти на улицу", - отметил Додон.

Додон намерен оспорить результаты президентских выборов в суде

Действующий президент Молдовы Игорь Додон на брифинге также заявил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики.

"Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд", – заявил Додон, передает ria.ru

Ранее, Игорь додон сообщил что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время проведения выборов. Среди них: подвоз и подкуп избирателей, препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.
  • Сегодня, 10:31
  • DTV
  • Просмотров: 16
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна