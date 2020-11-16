Он также призвал своих сторонников не выходить на акции протеста Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник, сообщает ТАСС.
"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим", - сказал Додон. При этом он отметил, что его избирательный штаб зафиксировал множество нарушений на выборах.
Он также призвал своих сторонников сохранять спокойствие после победы на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.
"Хочу обратиться к тем, кто меня продержал. Уважаемые сограждане, практически половина избирателей поддержала мою кандидатуру на посту президента. Я призываю вас к спокойствию, категорически никаких протестов и дестабилизации. Я вам скажу, если надо будет выйти на улицу", - отметил Додон.
Додон намерен оспорить результаты президентских выборов в суде
Действующий президент Молдовы Игорь Додон на брифинге также заявил, что обратится в суд, чтобы оспорить результаты выборов главы республики.
"Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов – обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд", – заявил Додон, передает ria.ru
Ранее, Игорь додон сообщил что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время проведения выборов. Среди них: подвоз и подкуп избирателей, препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.