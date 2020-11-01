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В аэропорту Киева изъяли партию уникального янтаря

В аэропорту Киева изъяли партию уникального янтаря

Жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива.
Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 16 ноября.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска киевского аэропорта Борисполь 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов, передает korrespondent.net.

"Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам "черного" рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконной добыче и сбыте янтаря (ст.240-1 УК Украины).

В аэропорту Киева изъяли партию уникального янтаря

В аэропорту Киева изъяли партию уникального янтаря

В аэропорту Киева изъяли партию уникального янтаря

В аэропорту Киева изъяли партию уникального янтаря
korrespondent.net
  • Сегодня, 15:46
  • DTV
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