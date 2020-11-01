Жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, 16 ноября.
"Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска киевского аэропорта Борисполь 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов, передает korrespondent.net.
"Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам "черного" рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США", – говорится в сообщении.
Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконной добыче и сбыте янтаря (ст.240-1 УК Украины).