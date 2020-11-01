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О подготовке к Единому дню голосования говорили на совещании у Президента

О подготовке к Единому дню голосования говорили на совещании у Президента

На одном из рабочих совещаний при Президенте говорили о подготовке к предстоящему Единому дню голосования. Детально прорабатываются все организационные вопросы. Основная задача – обеспечить максимально безопасное участие граждан в электоральном процессе, подчеркнул Вадим Красносельский.
В республике организовано 7 территориальных, 33 окружных и 257 участковых избирательных комиссий. Для сотрудников, задействованных в организации и проведении выборов, заранее подготовлены соответствующие методические рекомендации. ЦИКу будет своевременно предоставлена актуальная информация о гражданах, находящихся на самоизоляции по месту проживания. Гражданам, которые 29 ноября будут задействованы в мероприятиях, связанных с организацией процесса голосования, а также в антикоронавирусной деятельности, возможность реализовать избирательное право будет предоставлена заранее – с 24 по 27 ноября в территориальной избирательной комиссии, а 28 ноября – в участковой. Для допуска к досрочному голосованию необходимо представить соответствующую справку с места работы (несения службы) о занятости в Единый день голосования, сообщается на сайте главы государства.

Говорили на совещании и о прошедших накануне президентских выборах в Республике Молдова. Участие в них приняли свыше 31000 приднестровцев, имеющих молдавский паспорт. Большинство жителей Приднестровья голосовали за пророссийского кандидата Игоря Додона. При этом отмечено, что наиболее активной была проевропейски настроенная часть молдавского электората. Глава приднестровского государства подчеркнул, что руководство ПМР будет взаимодействовать с любым должностным лицом, избранным молдавским народом. «Главное, обеспечить выполнение прав и свобод граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, активизировать переговорный процесс, наладить продуктивный диалог, избегая разговоров посредством пустых лозунгов», – отметил Вадим Красносельский.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 15:56
  • DTV
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