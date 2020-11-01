Парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова провела сегодня встречу с президентом страны Игорем Додоном.
Депутаты заявили о полной поддержке Додона. Исходя из заинтересованности граждан в сохранении политической стабильности в стране, крупнейшая парламентская фракция обсудила с главой государства возможные последующие политические сценарии, передает aif.md
Как говорится в сообщении для прессы ПСРМ, социалисты согласились с Игорем Додоном в том, что необходимо избежать возможного политического кризиса, который рискует привести к углублению экономического кризиса и социальному коллапсу и поставит под угрозу выплату зарплат и пенсий.
Додон заверил, что готов искать политические решения для сохранения стабильности со всеми парламентскими группами. Он проинформировал депутатов-социалистов, что в ближайшие дни инициирует обсуждения с депутатами от других парламентских групп, чтобы определить новое парламентское большинство, готовое обеспечить стабильность и прогресс в стране.
Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ поблагодарил всех граждан, принявших участие в президентских выборах, особенно тех, кто проголосовал за Игоря Додона – кандидата, поддержанного социалистами. Признательность и благодарность были также адресованы людям, активно участвовавшим в продвижении независимого кандидата Игоря Додона.
"Этот год чрезвычайно сложен не только для Республики Молдова, но и для всего мира. В условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также сильной засухи, поразившей нашу страну, результат, полученный Игорем Додоном в стране, заслуживает уважения. Это говорит о том, что наши граждане доверяют Игорю Додону и ценят работу президента. Это также показывает, что мы хорошо поработали в этой избирательной кампании. Но это всегда может быть лучше", – сказал председатель фракции.
Депутаты-социалисты предложили Игорю Додону вернуться в руководство ПСРМ в соответствии с положениями Устава партии.