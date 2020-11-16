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Киевский апелляционный суд отказался отменить заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд отказался отменить заочный арест Януковича

Киевский апелляционный суд в понедельник отказался отменить заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана" и назначил новое рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в суде первой инстанции.

Печерский районный суд Киева в мае заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана" на два месяца - до 10 июля. Его подозревают в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. Защита экс-президента подала апелляцию на это решение, требуя отменить заочный арест, передает ria.ru

"Коллегия судей постановила апелляционные жалобы защитников удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Печерского районного суда… которым применили к Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей… до 10 июля 2020 года без права внесения залога отменить", - сказала председательствующая судья. Трансляция велась на Youtube-канале "Судебная власть Украины".

При этом суд также постановил назначить новое рассмотрение ходатайства следователя об избрании меры пресечения экс-президенту в виде содержания под стражей.

Адвокаты в ходе заседания предоставили суду справку МВД РФ о том, что Януковичу было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года. Также адвокат Игорь Федоренко в очередной раз заявил ходатайство от имени Януковича о том, что он желает участвовать в заседаниях суда по видеоконференции. Защитник также сообщил суду адрес, по которому находится Янукович. Сторона обвинения высказалась против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на то, что экс-президент находится в розыске и его место пребывания не известно. Коллегия судей отказалась удовлетворить ходатайство адвокатов.

Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года. Подозреваемыми стали Янукович, экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на майдане Незалежности в 2014 году.

ria.ru
  • Сегодня, 16:07
  • DTV
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