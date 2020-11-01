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В базовом законе об образовании пропишут нормы о дистанционном обучении

В базовом законе об образовании пропишут нормы о дистанционном обучении

Нормы, позволяющие проводить учебный процесс дистанционно, появятся в базовом Законе «Об образовании». Это касается возникновения чрезвычайных обстоятельств, введения особого правового режима на территории республики, сообщает novostipmr.com, ссылаясь на парламентскую пресс-службу.

Авторами поправок выступили депутаты профильного комитета. Предоставляется также право проводить дистанционно плановую аттестацию руководителей организаций и педагогов. Для учебы или работы можно будет предоставлять отсканированные документы, а не только документы на бумажном носителе.

Законопроект депутатов готовится к принятию в первом чтении. Ко второму профильный комитет рассмотрит все предложения, которые поступят, исходя из опыта проведения занятий в дистанционном режиме.
novostipmr.com
  • Сегодня, 18:45
  • DTV
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