Нормы, позволяющие проводить учебный процесс дистанционно, появятся в базовом Законе «Об образовании». Это касается возникновения чрезвычайных обстоятельств, введения особого правового режима на территории республики, сообщает novostipmr.com, ссылаясь на парламентскую пресс-службу.
Авторами поправок выступили депутаты профильного комитета. Предоставляется также право проводить дистанционно плановую аттестацию руководителей организаций и педагогов. Для учебы или работы можно будет предоставлять отсканированные документы, а не только документы на бумажном носителе.
Законопроект депутатов готовится к принятию в первом чтении. Ко второму профильный комитет рассмотрит все предложения, которые поступят, исходя из опыта проведения занятий в дистанционном режиме. novostipmr.com