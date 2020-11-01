Победившая во втором туре выборов президента Молдовы Майя Санду сообщила, что планирует встретиться с российским послом в Кишиневе на этой неделе.
"У меня будет встреча с господином послом уже на этой неделе", - сказала она, отвечая на вопрос о первых контактах с российской стороной, передает tass.ru
Санду также рассказала, что пока не определилась с первыми зарубежными визитами. "Нет, еще ничего нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
В Молдове 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов Санду победила с результатом 57,75% голосов, у действующего президента Игоря Додона - 42,25%.