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Назван главный фильм года
Комедийный боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом стал фильмом года по версии американской премии People’s Choice Awards, сообщает портал Deadline.
В номинации "Лучшая комедия" победила картина "Будка поцелуев — 2". "Гамильтон" стал лучшим драматическим фильмов, а лучшим кино для семейного просмотра оказался мультфильм "Вперед", передает ria.ru
Лучшим актером был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш.
"Анатомия страсти" выиграла в номинации "Лучший сериал", лучшим драматическим телесериалом стал "Ривердейл", среди фантастических сериалов получил награду "Вайнона Эрп".
Дженнифер Лопес удостоилась специальной награды — Icon Award.
People’s Choice Award — американская ежегодная кинопремия, которая присуждается по итогам зрительского голосования.
ria.ru
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