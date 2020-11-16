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Назван главный фильм года

Назван главный фильм года

Комедийный боевик "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом стал фильмом года по версии американской премии People’s Choice Awards, сообщает портал Deadline.

В номинации "Лучшая комедия" победила картина "Будка поцелуев — 2". "Гамильтон" стал лучшим драматическим фильмов, а лучшим кино для семейного просмотра оказался мультфильм "Вперед", передает ria.ru

Лучшим актером был признан Уилл Смит, актрисой — Тиффани Хэддиш.

"Анатомия страсти" выиграла в номинации "Лучший сериал", лучшим драматическим телесериалом стал "Ривердейл", среди фантастических сериалов получил награду "Вайнона Эрп".

Дженнифер Лопес удостоилась специальной награды — Icon Award.

People’s Choice Award — американская ежегодная кинопремия, которая присуждается по итогам зрительского голосования.

ria.ru
  • Сегодня, 05:37
  • DTV
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