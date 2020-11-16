Победившая на выборах президента Молдовы Майя Санду надеется на обсуждение вопроса двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она заявила в интервью русской службе «Би-би-си».
Она подчеркнула, что намерена добиться хороших взаимоотношений Молдовы со всеми странами, в том числе и с Россией, передает gazeta.ru
Политик добавила, что планирует обсудить с Путиным вопрос возобновления молдавского экспорта, а также предоставления хороших условий для работающих в России граждан Молдовы и тему подписания соглашения о пенсионном обеспечении.
«То есть, у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией», — заключила Санду.