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Ученые доказали, что видеоигры положительно влияют на здоровье

Ученые доказали, что видеоигры положительно влияют на здоровье

Если вы играете в Animal Crossing четыре часа в день, то становитесь гораздо более счастливым человеком, заявляют специалисты.
Ученые из Оксфордского университета доказали, что видеоигры позитивно влияют на психическое здоровье человека. Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что в ходе исследования, специалисты впервые наблюдали за реальным игровым процессом. В центре исследования были две игры: симулятор Nintendo Animal Crossing и шутер EA Plants vs. Zombies: Battlefor Neighborville.

“Наблюдение за 3274 добровольцами показало, что чем больше геймеры посвящали время любимой игре, тем чаще они говорили об улучшении самочувствия. Это подтвердили и анкеты, которые участники заполняли на протяжении всего исследования”, - говорится в выводах ученых, передает korrespondent.net.

Ведущий автор исследования Эндрю Пшибильски отметил, что игры стоит воспринимать как достойную форму досуга.

“Было удивительно, насколько мало у игровых компаний данных о своих пользователях и как мало этих данных использовано в предыдущих исследованиях о потенциальном вреде или пользе видеоигр”, - сказал Пшибильски.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные данные не являются карт-бланшем для бесконтрольного времяпрепровождения в играх.

“Я уверен, что если эксперимент будет продолжен, то мы узнаем и о токсичном влиянии игр”, - считает Пшибильски.

В то же время, ученые подчеркивают, что в исследовании рассматривалось только две игры для всех возрастов. Другие же игры могут оказаться менее полезными.

Напомним, игру Pong, которая в 1970-х годах дала толчок всей игровой индустрии, перевыпустила американская компания Atari. Она представила MiniPong- портативный вариант легендарной игры.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:46
  • DTV
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