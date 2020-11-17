Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими советниками о возможности "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана, сообщило издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
По данным издания вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. министра обороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марк Милли отговорили президента от военного удара, предупредив, что такой шаг может привести к широкомасштабному конфликту в последние недели его президентства, передает ria.ru
Как полагает NYT, любая мера - будь то кибератака или ракетный удар - "почти наверняка" были бы направлены против иранского ядерного объекта в Натанзе.
"После того, как Помпео и генерал Милли описали потенциальные риски военной эскалации, чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается", - пишет газета со ссылкой на представителей администрации Трампа.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится принаять множество новых санкций против Ирана до инаугурации Джо Байдена в январе.
Отношения США и Ирана обострились в начале года, когда Соединенные Штаты провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считали причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.