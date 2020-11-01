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До второго декабря подразделения МРЭО приостанавливают работу

До второго декабря подразделения МРЭО приостанавливают работу

С 18 ноября по 2 декабря все отделения МРЭО прекращают работу с гражданами.

Выдача документов временно приостановлена. Экзамены на получение водительских удостоверений перенесены. Две недели не будет возможности ставить и снимать автомобили с учёта, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Административные штрафы, к тем, у кого в этот период истекает срок действия документов, применяться не будут.

Ограничения будут действовать до второго декабря, такое решение принято Оперштабом. Среди сотрудников отделений МРЭО есть заболевшие коронавирусом. Чтобы не подвергать посетителей опасности, введён карантин и исключён личный контакт.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 123. Граждан призывают отнестись с пониманием к временным ограничениям.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 12:07
  • DTV
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