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Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс.

Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 2,12%, в пике достигая отметки в $17,081 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 15:02 мск.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $17 тыс. в январе 2018 года.

По данным на 15:16 мск, курс биткойна находился на уровне $17,009 тыс. за штуку, передает ТАСС.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".
tass.ru
  • Сегодня, 15:39
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