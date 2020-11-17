Национальное агентство занятости населения (НАЗН) опубликовало список самых высокооплачиваемых вакансий на рынке труда в Молдове.
Так, самая высокооплачиваемая вакансия, заявленная агентством, - это должность директора производства в швейцарской компании, работающей в Кагульском районе в селе Джурджулешты. Работа предлагается для человека с опытом в области производства подсолнечного масла и владеющего английским языком на продвинутом уровне. Предлагаемая заработная плата от 45 до 50 тысяч леев, передает moldpres.md
Эта же компания предлагает зарплату в 17 тысяч леев для трех вакансий руководителей, отвечающих за организацию и осуществление деятельности по производству масла.
Рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих мест продолжает вакансия инженера-технолога в компании по производству текстиля в городе Теленешты. Зарплата колеблется от 10 до 20 тысяч леев, в зависимости от навыков и требований.
Другая хорошо оплачиваемая работа - 17 тысяч леев - начальника производства в сельскохозяйственной компании в Леово, который отвечает за управление производственным процессом.
Компания в Бельцах, специализирующаяся на международных перевозках, предлагает зарплату в 16 тысяч леев для двух водителей, которые будут ездить по международным направлениям.
В этом месяце большим спросом пользуются инженеры, технологи, пчеловоды, монтажники в области строительства, которым предлагается максимальная заработная плата в размере 15 тысяч леев.
Заработная плата в размере 8-10 тысяч леев также предлагается: сварщикам, швеям, бухгалтерам, водителям, поварам, врачам и т. д.