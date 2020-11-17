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Додон согласился вернуться на пост лидера Партии социалистов

Додон согласился вернуться на пост лидера Партии социалистов

Действующий президент Молдовы принял участие во внеочередном заседании Республиканского совета ПСРМ, на котором среди прочего обсудили прошедшую избирательную кампанию.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура выборов, занял второе место после Майи Санду, заявил, что согласился вернуться на пост лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Однако это произойдет только по истечении его мандата на посту главы государства, сообщает sputnik.md.

Додон сообщил, что по приглашению ПСРМ принял участие во вторник во внеочередном заседании Республиканского совета этого политформирования.

"В ходе прошедших дискуссий я с благодарностью принял предложение Республиканского совета Партии социалистов вернуться на должность лидера партии. Соответствующие процедуры будут проведены по истечении моего президентского мандата 23 декабря этого года", - подчеркнул Додон в своем Talegram-канале.

Он поблагодарил руководство и всех членов ПСРМ, включая региональные отделы, за активную поддержку и работу во время избирательной кампании.
"Подчеркнул, что, несмотря на полученный результат, это большой опыт для всех нас, и мы обязаны продолжать конструктивную работу во имя нашего народа, особенно учитывая тот факт, что за мою кандидатуру внутри Молдовы проголосовала почти половина избирателей. В частности, разница между мной и моей соперницей на участках в стране составила всего 27 тысяч голосов, так что наша команда сработала блестяще", - сказал Додон.

Предварительные итоги выборов
Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.
sputnik.md


  • Вчера, 19:29
  • DTV
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