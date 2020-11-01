Все территориальные паспортные подразделения УпВМ МВД ПМР приостанавливают приём граждан до особого распоряжения. Такие ограничения связаны с усилением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Граждане ПМР, у которых в период карантина подходят сроки оформления паспорта, вклеивания фото (25 или 45 лет), возникает необходимость регистрации места жительства (прописки), привлекаться к административной ответственности не будут, информирует пресс-центр МВД ПМР.
Выдача готовых документов, которые были сданы для оформления до введения карантина, продолжится.
Иностранные граждане, которым необходимо оформить или продлить миграционную карту, могут решить вопрос в телефонном режиме:
Звонить по будням с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30).
УпВМ призывает всех отнестись с пониманием к временным ограничениям! mvdpmr.org