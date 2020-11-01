Dnestr.TV

 
0

Паспортные подразделения УпВМ МВД ПМР приостанавливают приём граждан

Паспортные подразделения УпВМ МВД ПМР приостанавливают приём граждан

Все территориальные паспортные подразделения УпВМ МВД ПМР приостанавливают приём граждан до особого распоряжения. Такие ограничения связаны с усилением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Граждане ПМР, у которых в период карантина подходят сроки оформления паспорта, вклеивания фото (25 или 45 лет), возникает необходимость регистрации места жительства (прописки), привлекаться к административной ответственности не будут, информирует пресс-центр МВД ПМР.

Выдача готовых документов, которые были сданы для оформления до введения карантина, продолжится.

Иностранные граждане, которым необходимо оформить или продлить миграционную карту, могут решить вопрос в телефонном режиме:

Паспортные подразделения УпВМ МВД ПМР приостанавливают приём граждан

Звонить по будням с 8:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30).

УпВМ призывает всех отнестись с пониманием к временным ограничениям!
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:39
  • DTV
  • Просмотров: 62
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна