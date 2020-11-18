Минтруд поручил Пенсионному фонду (ПФР) проработать несколько вариантов выплаты накопительной части пенсии, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что ведомство попросило ПФР поднять до 20 процентов МРОТ порог суммы, при которой выплаты делаются единовременно и пожизненно. Если же объем накоплений не достиг этой планки, пенсионер получает все деньги сразу. В Минтруде подчеркнули, что решений по законодательным инициативам на эту тему нет, передает ria.ru.
По действующим законам выходящие на пенсию граждане получают на руки всю сумму разом, если рассчитанная для них накопительная часть составляет менее пяти процентов от общей пенсии. С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы работодателей в ПФР формируют страховую часть. В октябре депутаты приняли законопроект, продлевающий заморозку до конца 2023-го. ria.ru