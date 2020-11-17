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Госдума одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президента

Госдума одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президента

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, членов его семьи, а также о порядке ее лишения, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Подразумевается, что правовым иммунитетом должны обладать не только экс-глава государства и его родственники, но и «занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж», сообщает vedomosti.ru.

Лишить экс-президента неприкосновенности, согласно законопроекту, может только Совет Федерации «на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации... и заключением Конституционного Суда Российской Федерации».

Решение Госдумы об обвинении и Совфеда о лишении бывшего президента неприкосновенности может быть принято только двумя третями голосов общего числа сенаторов и депутатов Государственной Думы «по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой».

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возможности экс-президента стать пожизненным членом Совфеда, а также самому назначать пожизненных сенаторов. Оба законопроекта внесены президентом Владимиром Путиным для приведения законодательства в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Госдума уже одобрила в третьем чтении другие внесенные главой государства законопроекты, в частности, о новом порядке формирования правительства с увеличенной ролью парламента, а также другие документы.

1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса.
vedomosti.ru
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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