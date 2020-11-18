Объявление президента Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке до 2500 человек, было встречено тревогой со стороны союзников и его собственной партии.
Генсекретарь НАТО заявил, что слишком быстрый вывод войск США и союзников из Афганистана, может привести к тому, что страна снова станет платформой для организации террористических атак, передает euronews.com
По некоторым данным, сегодня военный контингент США в Афганистане составляет около 4,5 тысяч человек, в Ираке около 3 тысяч.
Несмотря на это исполняющий обязанности министра обороны США подтвердил, что войска все же покинут эти страны.
«К 15 января 2021 года наши вооруженные силы в Афганистане сократятся до 2500 человек. Такое же количество наших войск к этой же дате будет и в Ираке», - Кристофер Миллер, исполняющий обязанности министра обороны США.
Сутками ранее, в преддверии этого заявления, лидер большинства в Сенате Митч Макконнел и однопартиец Трампа, был настроен скептически.
«Быстрый вывод американских войск из Афганистана сейчас повредит нашим союзникам и порадует тех, кто желает нам зла. .... Это напомнило бы унизительный уход американцев из Сайгона в 1975 году», - Митч Макконнел, лидер большинства в Сенате США.
Избранный президент США Джо Байден предпочел не комментировать решение своего предшественника.