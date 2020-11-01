Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS участвует в проекте, направленном на „защиту водотоков для Чёрного моря путём сокращения загрязнения отложениями и мусором с использованием совместных инновационных инструментов мониторинга и контроля и природоохранных практик”. Председатель ассоциации Илья Тромбицкий отметил на пресс-конференции в IPN, что, к сожалению, сегодня Черное море является одним из наиболее загрязнённых морей из-за попадания в него пластика, а также гумуса в результате эрозии почвы.
В проекте участвуют пять стран: Греция, Румыния, Армения, Турция и Республика Молдова, в рамках региональной программы. Проект стартовал 20 июля 2020 года и продлится 24 месяца. Он финансируется на основе программы, первый этап которой был реализован в 2007–2013 годах, а её цель заключается в устойчивом управлении водными ресурсами путём внедрения соседними странами общих методов и практик.
Все участники проекта познакомятся друг с другом: НПО, руководящие учреждения, министерства, университеты и т.д.
Илья Тромбицкий отметил, что в северо-западную часть Чёрного моря впадают самые крупные реки этого бассейна, в числе которых и Днестр, и все эти реки несут в своих водах загрязняющие вещества. За счёт притоков Днестра – Рэута, Быка и Ботны – ежегодно в Днестр поступает в среднем 4,5 тысячи тонн азота. Часть этих загрязняющих веществ попадает в реки из-за плохой обработки почв или их эрозии.
Ещё одним источником загрязнения является обрабатывающая промышленность. По словам Ильи Тромбицкого, в Молдове лишь немногие заводы имеют системы очистки. Биологическая очистка стоков отсутствует, в том числе, и в Крикова, отходы сбрасывают в Икель, откуда они попадают в Днестр, отмечает председатель Ассоциации Eco-TIRAS. Сёла и города также не имеют эффективных систем очистки по причине отсутствия финансов. Если из бюджета не выделят средства на решение проблем загрязнения окружающей среды, то ожидаемые результаты останутся лишь на бумаге, отметил Тромбицкий.
В рамках проекта будут организованы летняя школа для молодёжи с обоих берегов Днестра и экспедиция по этой реке, чтобы молодые люди лучше понимали, как им следует действовать. Руководитель проекта Екатерина Кухарук высказала пожелание, чтобы эта инициатива осталась не только на бумаге. Она призвала власти уделить особое внимание экологическому образованию.
Международная ассоциация хранителей реки Eco-TIRAS, учреждённая 21 год назад, объединяет свыше 50 НПО из Молдовы и Украины, занимающихся экологическими проблемами и, в большей или меньшей степени, проблемами Днестра. ipn.md