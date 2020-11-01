Dnestr.TV

 
0

Граждане Молдовы обязаны оплачивать медицинский полис, даже если им не пользуются

Граждане Молдовы обязаны оплачивать медицинский полис, даже если им не пользуются

Люди, оплачивающие расходы на медицину, посещающие платные клиники и т.д., в любом случае будут обязаны платить взносы по обязательному медицинскому страхованию.

Инициированный депутатом Игорем Мунтяну проект, предполагающий, что людям, живущим за границей не нужно оплачивать медицинский полис, получил отрицательную оценку со стороны исполнительной власти, пишет point.md ссылаясь на agora.md

По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, положения законопроекта противоречат принципам организации и функционирования установленной системы обязательного медицинского страхования, а именно принципу равенства, солидарности и обязательств.

Министр считает, что это обеспечивает несправедливое и дискриминационное отношение к другим категориям людей, которые обязаны платить взносы по обязательному медицинскому страхованию, даже если они не получали медицинской помощи в течение бюджетного года.

Однако, согласно документу, граждане Республики Молдова, которые могут доказать, что находятся за границей более 183 календарных дней в течение бюджетного года, освобождаются от обязанности уплачивать страховой взнос в фиксированной сумме, но могут получить страховку, купив полис.

"В соответствии с действующей нормативно-правовой базой, когда лицо, вернувшееся в страну, не получает дохода, оно, на условиях, аналогичных резидентам Республики Молдова, может уплатить страховой взнос в фиксированной сумме с сокращениями, предусмотренными законом, или быть включенным в одну из категорий лиц, застрахованных государством", - говорится в документе.

"Все хотят бесплатную медицину. Это невозможно", - прокомментировал премьер-министр Ион Кику.

Напомним, что власти впервые предложили эту меру 26 марта. Вскоре решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям это было превращено в обязанность.

point.md
  • Сегодня, 19:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна