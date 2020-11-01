Люди, оплачивающие расходы на медицину, посещающие платные клиники и т.д., в любом случае будут обязаны платить взносы по обязательному медицинскому страхованию.
Инициированный депутатом Игорем Мунтяну проект, предполагающий, что людям, живущим за границей не нужно оплачивать медицинский полис, получил отрицательную оценку со стороны исполнительной власти, пишет point.md ссылаясь на agora.md
По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, положения законопроекта противоречат принципам организации и функционирования установленной системы обязательного медицинского страхования, а именно принципу равенства, солидарности и обязательств.
Министр считает, что это обеспечивает несправедливое и дискриминационное отношение к другим категориям людей, которые обязаны платить взносы по обязательному медицинскому страхованию, даже если они не получали медицинской помощи в течение бюджетного года.
Однако, согласно документу, граждане Республики Молдова, которые могут доказать, что находятся за границей более 183 календарных дней в течение бюджетного года, освобождаются от обязанности уплачивать страховой взнос в фиксированной сумме, но могут получить страховку, купив полис.
"В соответствии с действующей нормативно-правовой базой, когда лицо, вернувшееся в страну, не получает дохода, оно, на условиях, аналогичных резидентам Республики Молдова, может уплатить страховой взнос в фиксированной сумме с сокращениями, предусмотренными законом, или быть включенным в одну из категорий лиц, застрахованных государством", - говорится в документе.
"Все хотят бесплатную медицину. Это невозможно", - прокомментировал премьер-министр Ион Кику.
Напомним, что власти впервые предложили эту меру 26 марта. Вскоре решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям это было превращено в обязанность.